“مدني مكة” يحذر من تقلبات جوية على محافظات المنطقة

كل الوطن – الرياض: دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى اخذ الحيطة والحذر نظراً لما تشهده المنطقة من تقلبات في الاحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة .

‏‎واوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، ان الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتدني مدى الرؤية وذلك على كلاً من محافظات الطائف – أضم – ميسان – الكامل والعرضيات إعتباراً من الساعة (12:00) إلى الساعة (22:00) ليوم الاثنين الموافق 13/ 12/ 1441هـ .

كذلك ورد إنذار يشير الى وجود رياح نشطه وسحب رعدية على محافظتي الليث والقنفذة من الساعة (17:00) الى الساعة (23:00) ليوم الإثنين الموافق 13/ 12/ 1441هـ .

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية، وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الإلتزام بتعليمات السلامة وعدم الإقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول اثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.