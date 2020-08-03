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مصر.. النيابة العامة تتحرك بعد التحرش بالإعلامية ريهام سعيد

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
مصر.. النيابة العامة تتحرك بعد التحرش بالإعلامية ريهام سعيد

كل الوطن – متابعات: تقدمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، ببلاغ للنيابة العامة بالعلمين، ضد عدد من الشبان حاولوا تصويرها وأسرتها بملابس البحر، أمس الأول السبت، أثناء تواجدها في مارينا.

واستمعت النيابة لأقوال ريهام سعيد، في البلاغ الذي حمل رقم 87 لسنة 2020 إداري مارينا، وفرغت فيديوهات للواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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وكانت ريهام سعيد، ظهرت في فيديو بخاصية البث المباشر، أثناء تواجدها في مكان قالت إنه أمام منزلها بمارينا، وقالت إنها تعرضت لتحرش لفظي.

وتابعت الإعلامية قولها إن عددا من الشباب طلبوا التقاط صور تذكارية معها، إلا أن أحدهم وجه لها عبارات اعتبرتها غير لائقة، وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة.

المصدر: الوطن

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392927

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