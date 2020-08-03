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السعودية: للمرة الأولى.. تكليف 3 سيدات للعمل كملحقات ثقافيات خارج المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
السعودية: للمرة الأولى.. تكليف 3 سيدات للعمل كملحقات ثقافيات خارج المملكة

كل الوطن – الرياض: أصدر وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الأحد، قرارات بتكليف عدد من الملحقين الثقافيين في عدة دول خليجية وعربية وصديقة بينهم 3 سيدات.

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وتضمنت قرارات التكليف، “أمل بنت جميل فطاني ملحقا ثقافيا في بريطانيا، وفهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ ملحقا ثقافيا في إيرلندا، وأحمد بن عبدالله الفريح ملحقا ثقافيا لدى مصر، وعيسى بن فهد الرميح ملحقا ثقافيا لدى الأردن، وسعد بن محمد الشبانة ملحقا ثقافيا لدى الكويت، ويسرى بنت حسين الجزائري قائما بأعمال الملحق الثقافي بالمغرب”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “القرارات تأتي تعزيزا لحضور المملكة التعليمي والثقافي على الصعيد الدولي، وتفعيل مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتنسيق منح الطلاب للدراسة في المملكة، إلى جانب الإشراف على الطلبة المبتعثين، وتيسير رحلتهم التعليمية، واستثمار قدراتهم لخدمة الوطن والمشاركة في تنميته مستقبلا”.

وتابعت، أن “تكليف المرأة السعودية للعمل كملحق ثقافي، يعد سابقة هي الأولى من نوعها في هذا القطاع المهم والحيوي في بناء العلاقات، وتنسيق الجهود، وتعزيز المشتركات الثقافية والحضارية بين الدول”.

وأكدت الوزارة على أن السيدات المكلفات “يتقلدن هذا المنصب للمرة الأولى في تاريخ المملكة”.

المصدر: “موقع وزارة التعليم السعودية”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392930

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