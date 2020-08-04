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“الصحة العالمية” تشير إلى بلد يُحتذى به في مكافحة كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
“الصحة العالمية” تشير إلى بلد يُحتذى به في مكافحة كورونا

كل الوطن – وكالات: أشادت ماريا فان كيرخوف رئيسة المجموعة الفنية لوحدة الأمراض الطارئة في منظمة الصحة العالمية، بإجراءات هانوي لمكافحة كوفيد-19، واعتبرت فيتنام بلدا يحتذى به على هذا الصعيد.

وقالت ماريا فان كيرخوف خلال مؤتمر صحفي: “تصرف الفيتناميون بسرعة وبشكل شامل، لديهم نظام يمكنه المساعدة في السيطرة على هذا الوباء. هذا ما نحتاج إلى رؤيته في جميع البلدان”.

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وشددت على أن فيتنام، لديها خبرة واسعة في محاربة الأمراض المعدية.

من جانبه، قال مدير برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية: “فيتنام تعرضت لعبء منخفض للغاية ووفيات متدنية، ولا تترك أي فرصة أمام تفشي المرض، وتبذل قصارى جهدها لمنع انتشار الوباء”.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392935

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