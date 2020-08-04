تسجيل الدخول
» » الصحة المصرية: تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة

الصحة المصرية: تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-04T00:40:17+03:00
2020-08-04T00:49:53+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : منذ 11 دقيقة
الصحة المصرية: تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة

كل الوطن – روسيا اليوم: أعلنت وزارة الصحة والسكان بمصر، اليوم الإثنين، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة، في تراجع لافت بأعداد المصابين والوفيات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين وصل إلى 44066، عقب تسجيل شفاء 1611 مصابا وخروجهم من المستشفيات.

اقرأ أيضا...

وأضافت، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 94640 حالة، و4888 حالة وفاة.

وتشهد مصر انخفاضا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث كانت وزارة الصحة قد سجلت 238167 إصابة أمس الأحد، و238 يوم السبت و321 إصابة يوم الجمعة، مع 29 و31 وفاة على التوالي.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392938

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.