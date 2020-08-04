اليمن.. قتلى بينهم أطفال إثر فيضان سد مأرب التاريخي

كل الوطن – وكالات: لقي 17 شخصا، بينهم أطفال، مصرعهم في مدينة مأرب وسط اليمن أمس الاثنين جراء السيول الناجمة هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة.

وأدت الأمطار إلى فيضان سد مأرب التاريخي، ما تسبب بتدفق السيول على مختلف المديريات المحاذية له.

جانب من #فيضان_سد_مأرب عبر روضة جهم في كوبري الروضة بمأرب pic.twitter.com/cTUSmWyTHe — علي طعيمان (@ALITOAIMAN) August 3, 2020

وحسب إحصائية أوردها مكتب الصحة في مأرب، فقد وصلت إلى مستشفيات المدينة 21 حالة، منها وفاة 17 شخصا، بينهم 8 أطفال.

وحذر متخصصون في مجال الطقس والمناخ، من احتمال هطول الأمطار بغزارة، بدءا من الثلاثاء، على العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، ما ينذر بكارثة، مشددين على الجميع أخذ الحيطة والحذر.

جانب من #فيضان_سد_مأرب في روضة جهم بمأرب و محاصرة كثير من العوائل pic.twitter.com/Dq4V2ZDYUp — علي طعيمان (@ALITOAIMAN) August 3, 2020

كما أظهرت النماذج العددية المتخصصة في الطقس، تحرك سحب رعدية كثيفة صوب عدن، قادمة من محافظة أبين المحاذية لها من الشرق.

المصدر: المشهد اليمني