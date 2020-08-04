الصحافة تعاني في زمن الكورونا وبريطانيا “مهددة” بموجة ثانية بسبب المدارس

كل الوطن – بي بي سي عربي: لا يزال فيروس كورونا يحتل العناوين الرئيسة لصحف بريطانية، ومن بين ما تناولته الصحف احتياطات السفر بالطائرة في زمن كورونا ومخاوف من موجة ثانية للوباء بسبب المدارس.

كتب مايكل صافي، مراسل الشؤون الدولية في صحيفة الغارديان، من مكان إقامته في الأردن، عن تطورات أزمة كورونا في الأشهر الأخيرة داخل المملكة وفي بعض دول المنطقة. وتحدثّ عن تحديات الصحافي خلال عمله من منزله في فترة الإغلاق.

واستعاد الكاتب بدايات انتشار أخبار الوباء في أوروبا والأثر الذي تركته على معظم الناس قائلاً :”كانت الأيام الأولى مخيفة للغاية. كنا نقرأ عن عدم استيعاب المستشفيات، وعن تضاعف أرقام الوفيات”. وأضاف “لقد شعرنا به باكراً هنا (في الأردن). شعور كأنه اندفاع الأدرينالين”.

وقال أن الأردن طبقت واحدة من أشد سياسات الإغلاق.” لمرحلة من الوقت، لم يكن بإمكانك مغادرة منزلك لأي سبب كان، بما في ذلك جلب الماء أو الطعام أو الدواء”.

ويشير الكاتب إلى أن الوضع عاد إلى طبيعته الآن وإلى أن الأردن تعتبر واحدة من الدول الأكثر أماناً من فيروس كورونا. وكانت السلطات قد زعمت أنها قضت على الوباء.