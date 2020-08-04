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الجزائر.. قتلى وجرحى بانفجار في منجم للزنك

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الجزائر.. قتلى وجرحى بانفجار في منجم للزنك

كل الوطن – سكاي نيوز عربية: أسفر انفجار وقع في منجم للزنك في ولاية سطيف شمالي الجزائر، الثلاثاء، عن سقوط قتلى وجرحى، على ما أورد مراسلة سكاي نيوز عربية.

وأوضحت المراسلة أن عاملين قتلا وأصيب 8 ثمانية آخرون، من جراء الحادث الذي نجم عن انفجار مادة الديناميت.

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ونقلت وسائل إعلام محلية في الجزائر بأن الانفجار وقع في حدود بلدية عين اٌزال في الولاية.

وأضافت أن الانفجار وقع صباحا، وتحديدا عند الساعة الثامنة و25 دقيقة، بعيد دخول العمال إلى منجم “الشعبة الحمراء”.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعادت فتح المنجم في عام 2017، بعد غلقه عامين لأسباب أمنية.

وتمتاز ولاية سطيف بوجود موارد خام، على غرار الزنك والفضة والرصاص.

ويقدر إنتاج الولاية بنحو 5 ملايين طن سنويا، بحسب أرقام أوردتها وسائل إعلام جزائرية.

وشهد أحد المناجم في الولاية كارثة عام 1990، عندما غمرت المياه 19 عاملا بينما كانوا يعملون هناك، وهو الأمر الذي أدى إلى إخراج المنجم عن العمل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392963

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