بالفيديو.. انفجارات هائلة تهز بيروت.. ولقطات مرعبة

كل الوطن – وكالات: وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “حريقا كبيرا إندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي”، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان وتعمل على إخماد النيران.

وحسب اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل، هز انفجار منطقة قريبة من المرفأ قبل أن يعقبه انفجار ضخم هز بيروت، وسمعت أصداؤه في المناطق البعيد عن العاصمة.

وأظهرت لقطات أخرى الدمار والأضرار الذي خلفتها الانفجارات في شوارع عدة من العاصمة، لاسيما القريبة في منطقة المرفأ وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن عدد الإصابات لا يحصى وأن فرق الصليب الأحمر تعمل على إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

كما تعمل فرق الجيش والقوى الأمنية على تسهيل حركة السير لإفساح المجال أمام سيارات الإسعاف والدفاع المدني للتحرك.

وأعلن الصليب الأحمر أن “أكثر من 30 فرقة تستجيب لإسعاف المصابين بعد الانفجار في مستودع المفرقعات في مرفأ بيروت”.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن “الانفجار وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة”، وأفادت قناة “LBCI” بأن الحريري بخير ويتابع اتصالاته، كما استقبل رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله تيمور للإطمئنان عليه.