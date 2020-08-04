مشاهير عرب: يا رب لا تهجر سما لبنان!

كل الوطن – وكالات: تفاعل عدد من الصحفيين والفنانين ومشاهير السوشال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر عبارات تعاطفهم وانفعالاتهم على خلفية الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.
يا ربّ لا تهجر سما #لبنان 😔🙏🏼— Najwa Karam (@najwakaram) August 4, 2020
يا رب ما إلنا غيرك... لبنان💔— Nancy Ajram (@NancyAjram) August 4, 2020
محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم.— Elissa (@elissakh) August 4, 2020
الله يحمي لبنان
يارب إحفظ لبنان الحبيبه وأهلها #انفجار_بيروت pic.twitter.com/XSsbacKXQv— Angham (@Angham) August 4, 2020
هذا الزلزال اكبر من القدرة على الاحتمال.— غسّان شربل (@GhasanCharbel) August 4, 2020
اللي صار اليوم ب #بيروت بيبكّي 💔 الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار 🙏🏻— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 4, 2020
لبيروت من قلبي سلام...لبيروت🇱🇧— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 4, 2020