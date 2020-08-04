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مشاهير عرب: يا رب لا تهجر سما لبنان!

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية
مشاهير عرب: يا رب لا تهجر سما لبنان!

كل الوطن – وكالات: تفاعل عدد من الصحفيين والفنانين ومشاهير السوشال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر عبارات تعاطفهم وانفعالاتهم على خلفية الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393022

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