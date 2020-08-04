مشاهير عرب: يا رب لا تهجر سما لبنان!

كل الوطن – وكالات: تفاعل عدد من الصحفيين والفنانين ومشاهير السوشال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر عبارات تعاطفهم وانفعالاتهم على خلفية الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

يا ربّ لا تهجر سما #لبنان 😔🙏🏼 — Najwa Karam (@najwakaram) August 4, 2020

يا رب ما إلنا غيرك... لبنان💔 — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 4, 2020

محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم.

الله يحمي لبنان — Elissa (@elissakh) August 4, 2020

هذا الزلزال اكبر من القدرة على الاحتمال. — غسّان شربل (@GhasanCharbel) August 4, 2020

اللي صار اليوم ب #بيروت بيبكّي 💔 الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار 🙏🏻 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 4, 2020