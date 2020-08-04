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فيسبوك وإنستغرام تحظران فكاهيا فرنسيا سخر من “محرقة اليهود”

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيامنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : منذ 45 ثانية
فيسبوك وإنستغرام تحظران فكاهيا فرنسيا سخر من “محرقة اليهود”

كل الوطن – فرانس24: قررت منصتا فيسبوك وإنستغرام يوم أمس الاثنين، حظر الفكاهي الفرنسي ديودونيه بصورة دائمة ونهائية، بسبب نشره مواد تتضمن محتوى ساخرا من ضحايا محرقة اليهود.

وهذا الحظر ليس الأول الذي يطال ديودونيه، إذ سبق أن أغلقت “غوغل” حسابه على شبكة “يوتيوب” التابعة لها في نهاية يونيو الماضي، بسبب ما رأت فيه من “انتهاكات متكررة” لأنظمة شبكة البث التدفقي.

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وكان لدى ديودونيه نحو 1.3 مليون متابع عبر فيسبوك وإنستغرام، و400 ألف مشترك في قناته على يوتيوب.

وكانت منصة فيسبوك، قد حظرت سابقا من شبكتيها الاجتماعيتين، شخصيات ومنظمات من اليمين المتطرف في فرنسا.

المصدر: فرانس 24

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393025

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