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بالفيديو.. دخان انفجار بيروت يظهر في سماء دمشق

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
بالفيديو.. دخان انفجار بيروت يظهر في سماء دمشق

رصدت الكاميرات في العاصمة السورية دمشق الدخان الناجم عن الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت مساء اليوم الثلاثاء.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393031

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