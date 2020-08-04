بالفيديو.. دخان انفجار بيروت يظهر في سماء دمشق

رصدت الكاميرات في العاصمة السورية دمشق الدخان الناجم عن الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت مساء اليوم الثلاثاء.
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