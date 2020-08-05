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الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 63 والإصابات لأكثر من 3 آلاف

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 63 والإصابات لأكثر من 3 آلاف

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز مرفأ بيروت عصر اليوم إلى 63، وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين.

وهز انفجار مرفأ بيروت وصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

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وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي”.

من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن “الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية”، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات.

وأضاف: “يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات”.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393042

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