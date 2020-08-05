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» » وزير الداخلية اللبناني يكشف سبب انفجار مرفأ بيروت: مواد صادرناها منذ سنوات (فيديو)

وزير الداخلية اللبناني يكشف سبب انفجار مرفأ بيروت: مواد صادرناها منذ سنوات (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393049

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