في قضية الفسق والفجور.. محكمة مصرية تكشف حصول “مودة الأدهم” على أموال من إسرائيل ودول عربية

كل الوطن – وكالات: كشفت التحقيقات في مصر عن تفاصيل ومفاجآت جديدة في قضية الفتاة مودة الأدهم المتهمة بنشر فيديوهات فاضحة مقابل تلقيها أموالا من الخارج من دول عربية وإسرائيل.

وتم الكشف عن حسابات المتهمة بالبنوك المختلفة، ملخصة في صورة من تقرير البنك المركزي، والذى تضمن حسابتها بالبنوك المصرية، والتحويلات المالية الواردة إليها من الخارج، حيث تلقت أموالا من إسرائيل وتركيا وقطر.

ووجد في حسابها ببنك مصر فرع مدينتي، مبلغ 9 آلاف و51 جنيها و6 قروش، وتبين تحويل مبلغ 3 آلاف و 476 جنيها و 6 قروش من شركة “بيجو” تكنولوجي.

كما عثر في حسابها في بنك الإمارات دبي فرع الرحاب مبلغ 990 ألفا و96 جنيها و70 قرشا، وتبين تحويل مبلغ 45 ألفا و 116 جنيها و 30 قرشا من شركة “بيجو” تكنولوجي أيضا، وحساب آخر بالدولار الأمريكي بمبلغ 8809 دولارات.

وفي بنك المشرق فرع العاشر من رمضان، بلغ إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 795 ألفا و 749 جنيها و 41 قرشا.

وحصلت أيضا على تحويلات من بنك الإسكندرية وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 5 مايو 2016 إلى 16 أغسطس 2016، بإجمالي 7 تحويلات من أشخاص مختلفين من دول عربية بينها السعودية والعراق قامت بصرفها بنفسها بما يعادل إجمال مبلغ 2326.59 دولار أمريكي.

وتحويلات استلمتها المتهمة من البنك العربى الإفريقي وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 27 يونيو 2018 إلى 24 فبراير 2020، بلغت 21 تحويلا من أشخاص مختلفين بدول السعودية والإمارات والأردن، وأمريكا وألمانيا، وفرنسا وبريطانيا، قامت بصرفها بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 2154.20 دولار أمريكي، ومبلغ 77 ألفا و 494 جنيها و 35 قرشا.

وتحويلات استلمتها المتهمة من شركة ibag وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 23 يوليو 2016 إلى 16 أبريل 2020، بلغت 38 تحويلا من أشخاص مختلفين بدول “السعودية والإمارات، وقطر والعراق وتركيا، وألمانيا وأمريكا وفلسطين، وإسرائيل”، قامت بصرفه بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 17132.25 دولار أمريكي.

المصد: وسائل إعلام مصرية