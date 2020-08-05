دعوات في مجلس الدوما الروسي لمقاطعة “تحدّ خطير” انتشر على TikTok

كل الوطن – وكالات: أعلنت وسائل إعلام روسية أن بعض أعضاء مجلس الدوما في البلاد مستاؤون من تحدّ جديد يشجع على تناول بعض أدوية الحساسية التي يمكن أن تسبب الهلوسة، انتشر مؤخرا على منصات TikTok.

وتبعا لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا” فإن النائب في مجلس الدوما الروسي، بوريس مينديليفيتش، تقدم بطلب إلى هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا لحجب مقاطع الفيديو “الخطيرة” التي تنتشر ضمن التحدي المذكور على منصات TikTok.

وحول الموضوع قال النائب: “بالأمس رأيت هذا التحدي على شبكة التواصل الاجتماعي، والذي يدعو لتناول كميات معينة من الأدوية.. حتى الآن تنتشر الفيدبوهات المتعلقة بهذا التحدي بشكل أساسي بين مستخدمي TikTok في الولايات المتحدة، ولكن علينا ألا ننسى أن شبكات التواصل الاجتماعي ليس لها حدود”.

وأضاف “أي استخدام خاطئ للأدوية دون رقابة طبية وخاصة العقاقير المضادة للحساسية من الممكن أن يتسبب بمشكلات صحية خطيرة، لقد وجهت ندائي لهيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا بهذا الخصوص”.

وأشار مينديليفيتش إلى ضرورة “الحذر من مثل تلك الممارسات التي دعت إليها الفيديوهات المذكورة والتي قد تكون لها عواقب خطيرة على الأطفال”.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا