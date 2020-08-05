لبنان: وضع جميع المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية

كل الوطن – فريق التحرير: إتخذ مجلس الوزراء الليناني اليوم الاربعاء قرارا بوضع كل المسؤولين عن المرفأ في الاقامة الجبرية الى حين تحديد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع.

فقد أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء، بأن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، إعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت.

وقال موقع “النشرة” إن مجلس الوزراء أقر إعلان ​حالة الطوارئ من​ دون اعتراض من أي من الوزراء.

وقال مراسلنا في بيروت، إن الحكومة اللبنانية قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.

وهز انفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 115.

وكان الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أكد أن “هناك أكثر من 4000 جريح حتى الآن”.