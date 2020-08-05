محامي فتاة الـ”تيك توك” هدير الهادي يتحدث عن تحريض موكلته على الفسق ومطالبته بكشف عذريتها

كل الوطن – وكالات: قال عصام الطباخ محامي المتهمة هدير الهادي المعروفة إعلاميا بفتاة “تيك تيوك”، إنه قدم طلبا للنيابة العامة منذ أسبوع، لعرض أدلة ومستندات جديدة تفيد في براءة موكلته.

وأضاف: “سأطالب بعرض هدير على الطب الشرعي للكشف عن عذريتها، حيث أن التهمة الرئيسة هي ممارسة الدعارة، لكن أهم أركان جريمة الدعارة هو فقدان المتهمة لعذريتها”.

وتابع أنه سيتقدم بالمستندات عن وكلاء المنظمة الأصلية التي تعمل بالاتجار بالبشر في مصر والمحرك الرئيسي للتلاعب بفتيات مصر عن طريق إغرائهن بالمال وبينهم ممثلة مغمورة تدعى “أ . س” وطبيب مشهور يقيم فى السعودية “عماد .ع”، وطالب بإصدار أمر بالقبض عليهما.

وفي وقت سابق، جددت محكمة 6 أكتوبر حبس فتاة “تيك توك” 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية ضبطها باتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات فاضحة وتخدش الحياء، ومخالفة قيم وعادات المجتمع، وممارسة الأعمال المنافية للآداب.