بالفيديو.. هل انفجار مرفأ بيروت يشبه انفجار قنبلة هيروشيما.. شاهد واحكم بنفسك

كل الوطن – وكالات: ذكرت صور الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في لبنان الثلاثاء بالقنبلة الذرية التي أسقطتها القوات الجوية الأمريكية قبل 75 عاما وتحديدا في 6 أب/أغسطس 1945 على مدينة هيروشيما في اليابان والقنبلة الذرية الثانية بعد ثلاثة أيام على ناغازاكي. وأودت هذه التفجيرات إلى مقتل 210 ألاف شخص في هيروشيما وناغازاكي واستسلام اليابان وإنهاء الحرب العالمية الثانية.

عشية الذكرى الـ 75 لهذه التفجيرات الأمريكية المميتة عاشت لبنان تجربة قريبة فما هي أوجه التشابه بين انفجار مرفأ بيروت الذي سببه حوالي 2750 طناً من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في مستودع في المرفأ بحسب رئيس الوزراء اللبناني والقنبلة المميتة التي أسقطها الجيش الأمريكي على هيروشيما.

بلغ طول القنبلة الذرية أو الولد الصغير Little Boy كما وصفتها الولايات الأمريكية ثلاثة أمتار، وقطرها 71 سنتيمتراً، وكتلتها أربعة آلاف كيلو غرام. احتوت القنبلة على 46 كيلوغراماً من اليورانيوم.

BREAKING - The explosion in Beirut was equivalent to a 4.5 magnitude earthquake, according to the Jordanian Seismological Observatory - @Faytuks