وزير الصحة اللبناني: حصيلة قتلى انفجار بيروت تبلغ 135 والإصابات 5 آلاف

كل الوطن – سي أن أن: أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، لقناة المنار، التابعة لحزب الله، الأربعاء، أن حصيلة قتلى انفجار بيروت ارتفعت لتصل إلى 135 و5000 إصابة وعشرات المفقودين.

وقال حسن لمراسل المنار: “للأسف أعداد الشهداء بارتفاع”، مشيرا إلى أن الإصابات بلغت 5000 ويتلقون علاجا في مستشفيات داخل وخارج العاصمة اللبنانية.

وتُظهر هذه الحصيلة ارتفاعا ملحوظا بعدد القتلى إذ كان قد بلغ 100 على الأقل في وقت سابق الأربعاء والإصابات كانت 4000.

ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة ارتفاعا مستمرا مع اكتشاف مفقودين جدد بين قتلى وجرحى خلال الساعات المقبلة.