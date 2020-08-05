هل يؤثّر سريرك سلبا على صحّتك؟

كل الوطن – وكالات: يعد النوم الجيد أمرا حتميا للشعور بالراحة، وقلة النوم يمكن أن تؤدي إلى الغضب وعدم الفعالية والإنتاجية، وهذا ناتج عن أسباب عديدة قد يكون الفراش من بينها.

ووفقا لخبراء النوم فإنه من الضروري تغيير مرتبة السرير (mattress) كل ثماني سنوات، ومع ذلك، هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على متوسط ​​العمر المتوقع للمرتبة.

بالإضافة إلى عوامل الجودة، فإنه عندما تنام على المرتبة معظم الليالي في السنة، كل عام، من المنطقي أنه كلما كان وزنك أثقل، زادت سرعة هبوط المرتبة.

وعلاوة على ذلك، قالت مجلة Sleep Advisor: “مع تقدمك في العمر، تصبح أكثر حساسية لعلامات التجويف الدقيقة”. وغالبا ما تتضرر المرتبة المتقادمة في المنتصف. وإذا حدث هذا لمرتبك، فمن المحتمل أن تستيقظ مع آلام أسفل الظهر وتيبس والتهاب العضلات، وهذه بالتأكيد علامة على أنك بحاجة إلى مرتبة سرير جديدة.

وإذا سمحت للمرتبة بالمساهمة في آلام الظهر، فقد تصبح مزمنة وتزيد من فرص الإصابة. وعلاوة على ذلك، لن تتمكن المرتبة السيئة من توفير الدعم الذي يحتاجه عمودك الفقري للبقاء في حالة استقامة.

ويمكن أن تؤدي المراتب الناعمة جدا إلى الأوجاع والآلام. ويجب أن يساعد أفضل نوع من المراتب العمود الفقري في الحفاظ على خط طبيعي ومستقيم نسبيا.

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وإذا كنت ستوفر المال لشراء مرتبة جديدة، يمكنك محاولة إطالة عمر المرتبة الحالية بإضافة غطاء في الأعلى، وتوصي مجلة Sleep Advisor، بالنسبة للنوم الجانبي، بوضع وسادة بين ركبتيك. وقد يستفيد الذين ينامون على الظهر، من وضع وسادة تحت الركبتين لإزالة الضغط عن أسفل الظهر.

بينما يمكن للأشخاص الذين ينامون على بطنهم أن يضعوا وسادة في منطقة الحوض للمساعدة على منع الجسم من التقوس.

وأوضحت مجلة Sleep Advisor أن هناك ما معدله “10 ملايين” من عث الغبار تشارك سريرك كل ليلة، ولا يمكن رؤيتها ولكنها تتغذى على خلايا الجلد الميتة وتستخدم السرير كمرحاض.

وبعض الناس لديهم حساسية من البراز الذي ينتمي إلى عث الغبار، ما يؤدي إلى حكة في العين والطفح الجلدي وتحديات التنفس، ويجعل من الصعب الحصول على ليلة نوم جيد، وهذا سبب آخر لضرورة تغيير المرتبة بعد ثماني سنوات من الاستخدام.

المصدر: إكسبرس