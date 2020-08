مالك “سفينة الموت” في بيروت: رجل أعمال روسي “تخلى عنها” منذ 2013

كل الوطن – وكالات: كشفت مواقع إخبارية روسية تفاصيل عن السفينة “روسوس” التي نقلت شحنة “نيترات الأمونيوم” إلى مرفأ بيروت خريف 2013، وظلّت فيه إلى أن انفجرت، أمس الثلاثاء، مسبِّبة تحويل العاصمة اللبنانية إلى مدينة منكوبة، ومقتل أكثر من مئة شخص وجرح الآلاف.

وذكرت تلك المواقع أن صاحب السفينة رجل أعمال روسي يُدعى إيغور غريتشوشكين من مدينة خاباروفسك، و”تخلّى عنها” وعن طاقمها بعد توقيفها في بيروت، نظراً للعيوب الجسيمة التي كشفها فحص تقني في الميناء، فيما قال قبطان السفية بوريس بوكاشييف، في اتصال مع قناة “موسكو 24″، اليوم الأربعاء، إنه كان يعتقد أنّ الحمولة التي قدّرها بـ 3000 طن هي لأسمدة.

The ship was called the Rhosus and looks like a piece of work pic.twitter.com/laASJunwih