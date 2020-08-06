خادم الحرمين الشريفين يصدر توجيها عاجلا بشأن لبنان

كل الوطن – وكالات: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز توجيها عاجلا بشأن الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك سلمان أصدر توجيهات لتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

وأفادت بأن الملك سلمان أصدر تلك الأوامر انطلاقا من حرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان.

وأشارت الوكالة، إلى أن ذلك يأتي تضامنا من المملكة مع الشعب اللبناني في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عن عزم حكومة المملكة على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وهز انفجار يوم الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

المصدر: وكالات