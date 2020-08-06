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شرطة مكّة تطيح بلصين سرقا كوابل ومضخّات بـ 3 ملايين ريال

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-06T12:07:27+03:00
2020-08-06T12:15:13+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : منذ 8 دقائق
شرطة مكّة تطيح بلصين سرقا كوابل ومضخّات بـ 3 ملايين ريال

كل الوطن – وكالات: أعلنت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة إلقاء القبض على مواطنين لقيامهما بسرقة معدات ومضخات وكوابل كهربائية، تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين ريال.

وأشارت الشرطة إلى أن “الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة الكعكية، تلقت بلاغا عن تعرض أحد المستودعات على طريق الخواجات للسرقة”.

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وأضافت: “الجناة قاما بسرقة كوابل ومضخات ومواتير، تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين ريال، وأثناء محاولتهما الهرب تعطلت مركبتهما، فتركاها، ولاذا بالفرار”.

وتمكنت القوات الأمنية من الإيقاع بهما بكمين محكم بعد مراقبة المركبة المتعطلة لحين حضورهما في جنح الليل لقطرها والهروب بها، حيث ضبطا بالجرم المشهود، واتضح في التحقيق أنهما من أرباب السوابق.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393132

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