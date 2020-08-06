مرض ليس له علاج.. شهيرة تثير القلق حول الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية شهيرة تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين، وحول إصابته بمرض ليس له علاج على حد قولها.

وقالت شهيرة خلال مداخلة تلفونية، مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “التاسعة”: “الحالة مش بتتحسن، ربنا موجود مش عارفة هنعمل إيه، الواحد بيقول يا رب تعدي الأزمة، الموضوع إنه ملوش علاج، ربنا يرفع عنه ويشفيه”.

وأضافت شهيرة: “حالته ساعات تبقى إلى حد ما الواحد يتقبلها، وساعات أتهز أوي، ولادي يقولوا لي يا مامي ما إحنا عارفين تطورات الموضوع، عشان أنا ملزماه باستمرار أي تفصيلة ولو صغيرة بتأثر معايا، أنا بس بتمنى من ربنا الحالة متدهورش، لو حتى هتثبت على كده أنا راضية، يعني حتى هقول الحمد لله حسه في الدنيا”.

وتابعت شهيرة: “محدش بيدخل عندي نهائي من 5 أشهر، عمرو قالي أنا عايز أشوف أبويا قولتله أنت مخالط، قال ما إحنا لازم نعيش الحياة وموضوع كورونا مطول وناخد بالإجراءات الاحترازية، قولتله أوك مقولتش حاجة بس من بعيد، بخليهم شوفوه وهما لابسين الكمامة من بعيد أوي أوي، رانيا سمحت لها إمبارح تشوفه من بعيد، يعني كانت هي في الجنينة وإحنا في الليفينج جوا”.

وأكملت شهيرة: “سألته مرة عن رجاء الجداوي لما ظهرت قدامنا في التلفزيون، قولتله مين دي؟ وقال رجاء الجداوي ففرحت جدا، واتصلت بيها ومن فرحتها بكت”.

يذكر أن آخر عمل قدمه محمود ياسين كان فيلم “جدو حبيبي” الذي شارك في بطولته مع أحمد فهمي وبشرى ولبنى عبدالعزيز، وتم عرضه عام 2012.

المصدر: مصراوي