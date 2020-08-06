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الإمارات: حريق كبير في سوق شعبي بإمارة عجمان

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
الإمارات: حريق كبير في سوق شعبي بإمارة عجمان

كل الوطن – وكالات: اندلع حريق كبير مساء اليوم (الأربعاء) في سوق شعبي بإمارة عجمان بدولة الإمارات.
وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن «الحريق اندلع في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة في إمارة عجمان، وتمكّنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه».
وأضافت أن ضخامة الحريق ناتجة عن البضائع الموجودة في السوق الذي جرى إخلاؤه من الباعة والمستهلكين.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً تظهر تصاعد الدخان الكثيف.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393146

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