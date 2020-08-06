السعودية.. مريض يسرق سيارة إسعاف في جدّة

كل الوطن – فريق التحرير: قام مريض بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، بسرقة سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر السعودي.

ووثق فيديو لحظات محاولته الهروب بالسيارة من مدخل المستشفى وسط محاولات المتواجدين بإيقافه.

وأظهر الفيديو نجاة رجل الحراسات الأمنية من الدهس حين نجح المريض في الهروب بسيارة الإسعاف.

وفي التفاصيل، أوضح متحدث هيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة، عبدالله أبو زيد، في حديثه إلى “العربية.نت”، أن المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي عن سرقة سيارة الإسعاف، في أحد المستشفيات بمنطقة مكة المكرمة، حدث أثناء نقل الطاقم الطبي المريض إلى المستشفى، حيث تمكن هذا الشخص من الصعود للمركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه.

وبعد هروب المريض من البوابة، ترك المركبة بإحدى المحطات المجاورة للمستشفى، وتم إبلاغ الجهات الأمنية والمختصة بالواقعة، وتمت استعادة سيارة الإسعاف.