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مدني جدة يباشر حادث حريق في عدد من البركسات بساحة قطار الحرمين

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
مدني جدة يباشر حادث حريق في عدد من البركسات بساحة قطار الحرمين

كل الوطن – الرياض: تباشر الان فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة حادث حريق في عدد من البركسات بساحة قطار الحرمين.

أوضح ذلك، المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، مشيرا إلى أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (19:27) من مساء اليوم الخميس الموافق 16/ 12/ 1441 هـ عن وجود حريق في ساحة محطة قطار الحرمين.

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وفور تلقي البلاغ جرى تحريك الفرق اللازم والسلالم والمعدات المساندة للموقع.

وبوصول الفرق اتضح ان الحادث عبارة عن اشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بمساحة 20*60 م حيث علمت الفرق على إحتواء الحادث في موقعه دون الإنتشار للمواقع المجاورة ولازالت الفرق تعمل لإخماد الحريق دون إصابات حتى لحظة إعداد هذا البيان.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393171

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