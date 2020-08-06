انقطاع الكهرباء أثناء اجتماع الرئيسين عون وماكرون في بيروت… فيديو

كل الوطن – سبتونيك : واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، موقفا محرجا أثناء استقبال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون له في الصالة الرئاسية بمطار بيروت.

فبحسب قناة “العربية”، يرصد مقطع فيديو لحظة انقطاع الكهرباء في القاعة التي استقبل فيها الرئيس اللبناني نظيره الفرنسي أثناء الحديث بينهما.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل إلى بيروت، اليوم الخميس، في زيارة رسمية في أعقاب انفجار مستودع أودى بحياة أكثر من 135 شخصا في المدينة.

وعقب وصوله إلى ​مطار بيروت​ عبر “​تويتر​” نشر ماكرون تغريدة جاء فيها: “​لبنان​ ليس وحيدا“.

وتعهد الرئيس الفرنسي بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، مضيفا بأن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.

وخلال جولته في ​الجميزة​ و​مار مخايل​ ولقائه مع الأهالي، أعرب ماكرون عن شعوره بـ”الحزن والألم”.

وأشار إلى أن “فرنسا ستقدم ما يلزم من طعام ومسلتزمات لإعادة بناء المنازل ومساعدات طبية”.

وأكد أن “المساعدات الفرنسية لن تنتهي بأيدي الفاسدين وستكون تحت إشراف الأمم المتحدة وستصل مباشرة إلى الشعب والجمعيات غير الحكومية”.