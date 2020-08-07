تضامنا مع لبنان.. خطوة إسرائيلية أولى في تاريخ البلاد

نشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن بلاده قامت بإجراء هو الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل.

وأكد غندلمان أن مبنى بلدية تل أبيب قد اكتسى هذه الليلة بألوان العلم اللبناني تضامنا مع الشعب اللبناني عامة وسكان بيروت خاصة، في أعقاب مأساة انفجار مرفأ بيروت.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.