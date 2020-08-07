شاهد ماذا فعل المحتجون بوزيرة العدل اللبنانية (فيديو)

كل الوطن – وكالات: اعترض عدد من المحتجين طريق وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، في الجميزة، أحد أحياء العاصمة، بالقرب من منطقة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مساء الثلاثاء.

وقام المتظاهرون برشقها بالمياه وطالبوها بتقديم استقالتها من الحكومة فورا.

ثائرة المجتمع المدني “المستقلة” وزيرة العدل ماري كلود نجم أخدت نصيبها من الشعب اللبناني اليوم.@MarieClaudeNajm#لبنان#لا_ثقةpic.twitter.com/x7SY6hmnEI — Sara Assaf (@SaraAssaf) August 6, 2020

طرد وزيرة العدل ماري كلود نجم من شارع الجميزة pic.twitter.com/kDVu7N2O8i — Michel Faddoul (@michel_faddoul) August 6, 2020

طرد وزيرة العدل ماري كلود نجم من الجميزة#نعيماًpic.twitter.com/xs5Q32gyDr — Lوcy (@land732) August 6, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي