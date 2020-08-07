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شاهد ماذا فعل المحتجون بوزيرة العدل اللبنانية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-07T12:37:15+03:00
2020-08-07T12:37:31+03:00
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية

كل الوطن – وكالات: اعترض عدد من المحتجين طريق وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، في الجميزة، أحد أحياء العاصمة، بالقرب من منطقة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مساء الثلاثاء.

وقام المتظاهرون برشقها بالمياه وطالبوها بتقديم استقالتها من الحكومة فورا.

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393200

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