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“الأغذية العالمي”: الضرر الذي لحق بمرفأ بيروت سيتسبب بتفاقم وضع الأمن الغذائي في لبنان

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-07T12:58:55+03:00
2020-08-07T13:21:22+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 دقيقةآخر تحديث : منذ 29 دقيقة
“الأغذية العالمي”: الضرر الذي لحق بمرفأ بيروت سيتسبب بتفاقم وضع الأمن الغذائي في لبنان

كل الوطن – وكالات: أعرب برنامج الأغذية العالمي اليوم الجمعة، عن قلقه من أن الضرر الذي لحق بمرفأ بيروت سيتسبب في تفاقم وضع الأمن الغذائي الصعب بالفعل.

ولفت البرنامج إلى أنه يعتزم استيراد دقيق القمح والحبوب للمخابز والمطاحن للمساعدة في الحيلولة دون نقص الغذاء في لبنان، وسيخصص حصصا غذائية للعائلات المتضررة من انفجار بيروت.

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وقالت متحدثة في مذكرات معدة لإفادة الأمم المتحدة لإن “برنامج الأغذية العالمي قلق من أن الانفجار والأضرار التي لحقت بالميناء ستؤدي إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي الكئيبة بالفعل، والتي تفاقمت بسبب الأزمة المالية العميقة في البلاد ووباء كوفيد -19″، مضيفة أنها ستوفر طرودا غذائية لآلاف العائلات”.

وأكدت أن “برنامج الأغذية العالمي على استعداد أيضا لتقديم إدارة سلسلة التوريد والدعم اللوجستي والخبرة للبنان”.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393205

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