تسجيل الدخول
» » بعد فترة استقرار.. الإصابات بكورونا تعاود الارتفاع في السعودية

بعد فترة استقرار.. الإصابات بكورونا تعاود الارتفاع في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-07T18:44:46+03:00
2020-08-07T18:47:46+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
بعد فترة استقرار.. الإصابات بكورونا تعاود الارتفاع في السعودية

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 285793 إصابة.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي الخاص بمتابعة كورونا في السعودية، إلى إنه “تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3093 حالة وفاة، منذ بداية تفشي الوباء في المملكة”.

اقرأ أيضا...

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 1859 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 248948 شخصا.

وكشفت الوزارة، أن “عدد الحالات النشطة بلغ 33752 ، والحالات الحرجة 1892 حالة.

وتشير الأرقام المعلنة اليوم، إلى أن المنحنى الوبائي في البلاد سجل صعودا، بعد أن كان طيلة الفترة الماضية، يسجل انخفاضا مضطردا، حيث أعلن عن تسجيل 1402 إصابة بالوباء أمس الخميس، مقابل 1389 إصابة الأربعاء و1342 إصابة الثلاثاء، و1258 إصابة الاثنين.

ومن جهة الوفيات، شهدت انخفاضا نسبيا في الايام الأخيرة، حيث أعلن أمس الخميس عن تسجيل 35 وفاة، و36 وفاة الأربعاء.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393220

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.