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“الإنتربول” يرسل متخصصين إلى مرفأ بيروت

كل الوطن- فريق التحرير
2020-08-07T22:12:38+03:00
2020-08-07T22:13:16+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“الإنتربول” يرسل متخصصين إلى مرفأ بيروت

باريس – سبوتنيك.   :  أعلن البوليس الدولي (الإنتربول) مساء اليوم الجمعة، إرساله متخصصين إلى موقع الانفجار في مرفأ بيروت.

 أفاد “الإنتربول”، بأنه سيرسل خبراء إلى مرفأ بيروت المتضرر من الانفجار.

وجاء في بيان “الإنتربول”، اليوم الجمعة: “بناءً على طلب السلطات اللبنانية، ينشر الإنتربول فريقًا من المتخصصين في بيروت بعد انفجار أودى بحياة أكثر من 150 شخصًا ودمر جزءًا كبيرًا من المدينة”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393243

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