جنبلاط: لا نثق بتحقيق الأجهزة المحلية التي أصابها الاهتراء والتسييس

كل الوطن- فريق التحرير – وكالات : أكد رئيس “الحزب الاشتراكي” النائب السابق، وليد جنبلاط، تمسكه بإجراء تحقيق لبناني دولي في حادث انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن “اللبنانيين أصبحوا لا يثقون في السلطة السياسية”.

وقال وليد جنبلاط، في سياق حديثه لقناة “العربية” “لا نثق بتحقيق الأجهزة المحلية التي أصابها الاهتراء والتسييس”.

واستبعد جنبلاط “أن لم يكن لدى حزب الله علم بالشحنة الخطيرة في المرفأ”، مشيرا إلى وجود “علاقة غامضة بين حزب الله وسلطات الدولة اللبنانية”.

في السياق ذاته، صرح جنبلاط بأن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب منا البدء بعلاج الملفات العاجلة مثل الكهرباء”.

من جانبه، قدم حسن نصر الله، أمين عام “حزب الله” اللبناني، عرضا بإيواء عائلات المشردين، بسبب انفجار بيروت.

وقال نصر الله في خطاب بثته قناة “المنار” التابعة لحزب الله: “نحن نمر بفاجعة تحتاج إلى تعاضد استثنائي في كل الأصعدة في لبنان”.

وتابع نصر الله بقوله “حزب الله مستعد للمساهمة في مشروع الإيواء، ونحن مستعدون لإيواء العائلات المشردة وتأمين مساكن بديلة لها”.

أما عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، فقال نصر الله: “ننظر بإيجابية إلى زيارة ماكرون أو أي يد تقدم العون والمساعدة إلى لبنان في ذلك الوقت”.

وطالب حسن نصر الله بأن تتولى مؤسسة الجيش اللبناني التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، خاصة أنها تحظى بثقة الجميع.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.