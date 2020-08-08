د. عبدالمجيد الجلاَّل: تفجير مرفأ بيروت ومسؤولية حزب الله؟

بيروت مدينة منكوبة ، هكذا اختصر محافظ العاصمة مروان عبود ، هول المشهد ، وقوة الصدمة ، ممَّا خلفه الانفجار الهائل ، من دمار وضحايا ، في وقتٍ ، يشهد لبنان أزمة اقتصادية خانقة ، شملت كل شرايين الحياة في هذا البلد التعيس ، وأثرّت بشكلٍ عميق ، على حياة اللبنانيين !

الانفجار ، كان بقوة 4.5 حسب مقياس رختر ، وفق المرصد الزلزالي الأردني ، وسمعت أصداؤه في قبرص ، وشاهد السوريون غمامته في سماء دمشق !

تبدأ الحكاية ، بتاريخ سبتمبر 2013 ، حين وصلت إلى مرفأ بيروت، سفينة ترفع علم مولدافيا ، قادمةً من ميناءٍ في جورجيا ، ومتوجهة إلى موزمبيق ، وعلى متنها نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم ، شديدة الانفجار ، وقد توقفت في مرفأ بيروت إثر عطل أصابها!

وخضعت السفينة لفحصٍ فني ، واكتشفت سلطات المرفأ صعوبات فنية وتقنية في السفينة ، فقررت حجزها ، وتخزين أطنان المادة شديدة الانفجار ، في مستودع تابع للمرفأ !

فمن المسؤول عن هذه الكارثة ؟ ومن المسؤول عن بقاء هذا الكم الهائل من نترات الأمونيوم ، في مرفأ بيروت مدة ست سنوات!!

تشير المعطيات المتوفرة حتى الآن إلى عامل الإهمال والتراخي والتقصير ، الذي تسبب في وقوع هذه الكارثة ، تتحمله بكل تأكيد السلطة اللبنانية من أعلى الهرم ، وحتى أصغر مسؤول !

رئيس الحكومة حسان دياب أعلن حالة الطوارئ ، وتوعد المسؤولين عن الكارثة ، بالحساب والعقاب ، وتمَّ تشكيل لجنة تحقيق باشرت أعمالها على الفور ، على أن تنتهي منها خلال خمسة أيام فقط !

ولكن ، السؤال الذي يطرح نفسه ، هل الحكومة اللبنانية ، وهي رهينة حزب الله ، قادرة على إجراء تحقيق شامل وشفاف ، وليس مُسيساً ، يتجاوز كل الظروف ، والمعطيات ، وتأثير أمراء الطوائف ، بحماية أزلامهم!

هناك شكوك كبيرة في قدرة الحكومة الحالية على إجراء تحقيق موضوعي ، وشفّاف ، لذا طالبت العديد من القوى السياسية اللبنانية بإجراء تحقيق دولي لاستجلاء كل المتهمين بالإهمال والتقصير والتراخي ، وتقديمهم للمحاكمة ، وهو ما يرفضه حزب الله ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة !

اللبنانيون يأسوا من الطبقة الحاكمة ، ومن القضاء المُسيس ، يدّعون محاربة الفساد ، ولصوص المال ، ولم يتم إيداع أي واحدٍ منهما السجن ، فالقضاء اللبناني تمَّ اختراقه من قبل القوى السياسية اللبنانية المتنافسة ، إضافةً إلى وجود لصوص ومجرمين ، تحميهم مرجعياتهم الطائفية ، وتحول دون محاسبتهم.

أصدقاء لبنان كُثر ، وجاهزون لتقديم المساعدات ، ولكن المشكلة الأساس في رفض هذه الدول لهيمنة حزب الله على القرار السيادي اللبناني ، ومحاولة فرض النفوذ الإيراني في لبنان والمنطقة !

لبنان ، كما قال الرئيس الفرنسي ، بحاجة إلى ميثاق جديد ، وتغيير جذري، في المعادلة السياسية اللبنانية ، وفي سيادة الدولة ، التي انتهكت، على أيدي حزب الله ، الذي جرَّ لبنان إلى المستنقع الإيراني ، وولاية الفقيه ، من خلال إدارة دويلة داخل الدولة !

أكثر من ذلك ، تتهم أطراف وتيارات لبنانية ، حزب الله ، بالمسؤولية عن تفجير بيروت ، بدعوى حاجته ، لبقاء نترات الأمونيوم ، شديدة الانفجار في المرفأ، لاستخدامها في سياق الصراع بينه وبين إسرائيل !

خلاصة القول ، لا خلاص للبنان من هذه الوضع المأزوم ، إلا بإرادة لبنانية مدعومة إقليمياً ودولياً ، لإنقاذه من هيمنة حزب الله ، وسيطرته الكاملة على مفاعيل المشهد السياسي اللبناني ، بكل ويلات هذا المشهد، وتأثيراته السلبية على عروبة لبنان ، وأمنه ، واستقراره.