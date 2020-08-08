أبو الغيط يتحدث من بيروت عن الاستعداد لحشد الجهود العربية لتقديم العون إلى لبنان

كل الوطن – وكالات : أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه سيشارك غدا الأحد في الاجتماع الافتراضي الذي دعت إليه فرنسا لدعم لبنان، وذلك على خلفية الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وأوقع عشرات القتلى وآلاف المصابين.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي في بيروت خلال زيارة تضامنية مع لبنان، اليوم السبت “سأشارك في الاجتماع الذي دعت إليه فرنسا غدا وسأنقل إلى رؤساء الدول العربية تقريرا عن مشاهداتي خلال الزيارة”.

وأضاف: “ننوي أن نطرح بندا جديدا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الذي سينعقد خلال الأسابيع القليلة القادمة لدعم لبنان”، مشددا “كل المساندة والدعم للبنان وسنقدم الدعم في حدود إمكانياتنا لأننا لسنا البنك

الدولي ولا صندوق النقد الدولي ولكن الكثير من أعضاء الجامعة العربية لديهم موارد وسنكلف هؤلاء جميعا كل في قطاعه أن يقدم الدعم للبنان وفقا لقدراته”.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: “الوضع في لبنان صعب ومعقد والجامعة العربية على استعداد للتفاعل مع ما يطرحه لبنان”.