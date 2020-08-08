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“لا تلهوا الناس بالحكي”… فضائية لبنانية تعلن توقفها عن بث الخطابات الرسمية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 48 ثانيةآخر تحديث : منذ 48 ثانية
“لا تلهوا الناس بالحكي”… فضائية لبنانية تعلن توقفها عن بث الخطابات الرسمية

كل الوطن –  “إل بي سي”  :  أعلنت المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال، أنها ستتوقف، بداية من اليوم الجمعة، عن النقل المباشر للخطابات والمؤتمرات والدردشات والبيانات الرسمية للمسؤولين في الدولة.

وجاء إعلان شبكة “إل بي سي” الذي أذاعته مباشرة قبيل النقل الحي للحديث بين الرئيس ميشال عون والصحفيين بقصر بعبدا، لتؤكد بذلك امتناعها عن بث اللقاء.

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وقالت الشبكة في بيانها: “لأن ما بعد 4 آب ليس كما قبل، ولأن ما بعد الزلزال ليس كما قبله، لأن إهمالكم وتخاذلكم هو أحد الأسباب الرئيسية لما وصلنا إليه “.

وأضافت: “لأنه بعد 4 آب المطلوب فعل وليس حكي، إنجازات وليست خطابات، أعمال وليست أقوال. لا خطابات ومؤتمرات ودردشات وبيانات مباشرة من اليوم، تغيروا لنغير، دعوا إنجازاتكم تتحدث عنكم، ولا تُلهوا الناس في الحكي”.

واختتمت الشبكة الإعلامية رسالتها للجمهور بالقول: “فيما تنتظرون خطابات زعمائكم على أحر من الجمر، هناك أمهات ينتظرن عودة أبنائهن على أحر من الردم، الأولوية لهنَّ وليست لكم”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393273

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