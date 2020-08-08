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وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن أكثر من 60 مفقودا جراء انفجار بيروت

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن أكثر من 60 مفقودا جراء انفجار بيروت
 

كل الوطن  –   فرانس برس:  أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، أن “هناك أكثر من 60 مفقودا جراء الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والأضرار المادية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الوزارة قولها إن “ستين شخصا في عداد المفقودين”.

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وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 150 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني

حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت “مدينة منكوبة“، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393275

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