إخلاء سبيل فتاة “تيك توك” المصرية وقضية جديدة بانتظارها

كل الوطن – وكالات: قررت نيابة استئناف طنطا، أمس الخميس، إخلاء سبيل المصرية، منار سامي، المعروفة إعلاميا بفتاة “تيك توك” من مقر حبسها بمركز شرطة كفر شكر، بعد تسديدها الكفالة المقدرة بـ20 ألف جنيه.

وتستعد الأجهزة الأمنية لنقلها من محكمة طنطا إلى مقر حبسها بكفر شكر، لتنفيذ قرار إخلاء سبيلها.

وأوضح هاني بسيوني، محامي المتهمة، أنه سيجرى إخلاء سبيل موكلته من مركز شرطة كفر شكر، بمجرد وصول خطاب إخلاء السبيل من المحامي العام الأول في طنطا.

وحددت محكمة جنح كفر شكر، جلسة 28 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة منار سامي في قضية جديدة متهمة فيها بـ”خيانة الأمانة”.

وقضت المحكمة الاقتصادية بطنطا، في 29 يوليو الماضي، بحبس منار سامي 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة وإلزامها بالمصاريف الجنائية، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية