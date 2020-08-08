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وفاة زوجة سفير هولندا في لبنان إثر إصابتها بانفجار بيروت

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-08T13:22:37+03:00
2020-08-08T13:27:47+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : منذ 6 دقائق
وفاة زوجة سفير هولندا في لبنان إثر إصابتها بانفجار بيروت

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت الخارجية الهولندية، السبت، وفاة هيدويج والتمانز موليير، زوجة السفير الهولندي في لبنان، متأثرة بجراحها إثر انفجار مرفأ بيروت بحسب الأناضول.

وقالت الوزارة، في بيان: “ببالغ الحزن والأسى ننقل نبأ وفاة زميلتنا هيدويج والتمانز موليير (56 عاما) متأثرة بالجروح التي أصيب بها في الانفجار الهائل بيروت، الثلاثاء”.

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وخلّف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، 154 قتيلا، ونحو 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.

ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393283

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