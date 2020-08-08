نواب لبنانيون يقدمون استقالتهم من المجلس النيابي

كل الوطن- فريق التحرير : قدم نواب حزب الكتائب اللبنانية الثلاثة، سامي الجميل، ونديم الجميل، والياس حنكش، استقالتهم من المجلس النيابي، وذلك خلال مراسم تشييع أمين عام الحزب نزار نجاريان الذي قتل في انفجار مرفأ بيروت.

وقال الجميل خلال التشييع: “هذه ليست فرصة انما كارثة وستكون نهاية ​لبنان​ وولادة لبنان جديد على أنقاض لبنان القديم الذي أنتم تمثلونه، لا غدا ليس كما اليوم وما بعد 4 آب غير ما بعد 4 آب وهذا هو الحد الفاصل بين لبنان القديم ولبنان الجديد”.

ولفت قائلا: “اننا سننتقل إلى المواطنة لأننا لن نقبل إلا أن يكون ما حصل نقطة فاصلة بتاريخ لبنان ليتمكن الشعب من بناء وطن حضاري مستقل بلد الكفاءة، سنتخلص من منطق الكذب والترقيع وسنناضل من أجل البلد الذي أردت، لا يميز لبناني عن آخر ولن نقبل بأن يفرق بيننا أحد فكلنا شعب واحد سينتفض وسيغير الواقع وهذا منا سنعمل من اجله”.

وقد وافق المجلس السياسي ل”حزب الكتائب” على قرار استقالة نواب الحزب من المجلس النيابي.

وبلغ عدد النواب الذين أعلنوا عن استقالتهم من البرلمان اللبناني 5 نواب وهم بولا يعقوبيان، مروان حمادة وكتلة الكتائب النيابية.