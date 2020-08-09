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نجمة خليجية تعلن عن إصابتها بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-09T10:55:55+03:00
2020-08-09T10:56:52+03:00
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
نجمة خليجية تعلن عن إصابتها بكورونا

كل الوطن – متابعات: كشفت الفنانة البحرينية، سلوى الجراش، عن إصابتها بفيروس كورونا، مطالبة جمهورها بدعمها نفسيا حتى تنتصر على هذا المرض.

ووجهت الجراش، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، رسالة شكر إلى كل من سأل عنها، مشيرة إلى أنها تشعر بتحسن حالتها.

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وحثت الفنانة البحرينية جمهورها ومحبيها على دعمها نفسيا بقولها: “بما أن الحالة النفسية لها تأثير كبير وأكثر من 50% للتعافي من وباء كوفيد 19 وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوة والطاقة الإيجابية ونكت ومنشن فيديوهات أضحك”.

والجراش هي مغنية وممثلة بحرينية، بدأت مشوارها الفني عام 2006 من خلال مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج “نجوم الخليج”، ثم اتجهت إلى التلفزيون وشاركت في بطولة عدة مسلسلات، منها “شوية أمل”، “الخادمة”، “عندما يزهر الخريف” وغيرها.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393346

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