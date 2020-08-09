نجمة خليجية تعلن عن إصابتها بكورونا

كل الوطن – متابعات: كشفت الفنانة البحرينية، سلوى الجراش، عن إصابتها بفيروس كورونا، مطالبة جمهورها بدعمها نفسيا حتى تنتصر على هذا المرض.
ووجهت الجراش، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، رسالة شكر إلى كل من سأل عنها، مشيرة إلى أنها تشعر بتحسن حالتها.
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اشكر من كل قلبي كل من سأل عني .. انا اليوم وايد احسن والحمدلله رب العالمين وبما ان الحاله النفسيه لها تأثير وايد كبير واكثر من 50% لتعافي من فايروس كورونا .. وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوه والطاقه الايجابيه ونكت ومنشن فيديوات اضحك .. وايد طلباتي صح 😁 تحملوني هالاسبوع .. وبإذن الله نهايتج على ايدي يا كورونا 😎✌🏻#كورونا #كوفيد19 #سلوى_الجراش
وحثت الفنانة البحرينية جمهورها ومحبيها على دعمها نفسيا بقولها: “بما أن الحالة النفسية لها تأثير كبير وأكثر من 50% للتعافي من وباء كوفيد 19 وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوة والطاقة الإيجابية ونكت ومنشن فيديوهات أضحك”.
والجراش هي مغنية وممثلة بحرينية، بدأت مشوارها الفني عام 2006 من خلال مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج “نجوم الخليج”، ثم اتجهت إلى التلفزيون وشاركت في بطولة عدة مسلسلات، منها “شوية أمل”، “الخادمة”، “عندما يزهر الخريف” وغيرها.
المصدر: RT