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إعلام: بشارة الراعي يدعو إلى استقالة الحكومة اللبنانية وانتخابات نيابية مبكرة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
إعلام: بشارة الراعي يدعو إلى استقالة الحكومة اللبنانية وانتخابات نيابية مبكرة
كل الوطن-   ال بى سى :   ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن البطريرك الماروني بشارة الراعي دعا إلى استقالة الحكومة اللبنانية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

ووفقا لموقع قناة “إل بي سي” اليوم الأحد، فإن “البطريرك الراعي يدعو إلى استقالة الحكومة، إذا لم تتمكن من مساعدة البلاد على النهوض، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة”.

وأضاف الراعي “انفجار مرفأ بيروت هو كارثة هزت دول العالم”. مؤكدا على “ضرورة الاستعانة بتحقيق دولي ومعرفة المرجعية لهذه التفجيرات المخزنة منذ ست سنوات”.

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وشكر الراعي ماكرون على زيارته وتعاطفه، معتبرًا أن زيارته “التفقدية” للمرفأ ولشارع الجميزة “عزت اللبنانيين وشجعتهم، ووضعت المسؤولين السياسيين أمام خطورة مسؤولياتهم وحجم تقصيرهم ونتائج مكابرتهم”.

وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.

كما تسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393380

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