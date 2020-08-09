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جعجع: نقوم بجهود لجمع ما يكفي من الاستقالات للوصول إلى انتخابات مبكرة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
جعجع: نقوم بجهود لجمع ما يكفي من الاستقالات للوصول إلى انتخابات مبكرة

كل الوطن   – ار تى :  أكد رئيس حزب القوا ت اللبنانية، سمير جعجع، أنه يقوم بجهود حثيثة من أجل جمع ما يكفي من الاستقالات من أعضاء مجلس النواب، للوصول إلى انتخابات نيابية مبكرة.

وقال جعجع في تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر” إننا “إلى جانب أعمال الإغاثة القائمة في بيروت، نحن نعمل الآن على إغاثة الجمهورية من خلال تخليصها من هذا المجلس النيابي”.

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وأضاف: “نجري الاتصالات اللازمة ونقوم بالجهود الحثيثة لجمع ما يكفي من الاستقالات للوصول في أسرع وقت ممكن إلى انتخابات نيابية مبكرة”.وأعلن النائب، نعمة افرام، اليوم الأحد، استقالته من البرلمان اللبناني، وهو سادس نائب يعلن استقالته منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت.

واستقال 5 نواب من البرلمان حتى الآن، هم عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة، ونواب كتلة حزب “الكتائب” سامي الجميل، نديم الجميل، والياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان.

كما أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، اليوم استقالتها من الحكومة، وقالت في بيان: “أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح، وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة”.

وكان رئيس الحكومة، حسان دياب، قال أمس في كلمة متزامنة مع احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف، إنه سيطرح يوم الاثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشددا على أنه “لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة”.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393390

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