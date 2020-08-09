وكالة الفضاء الأمريكية تنشر صورا مخيفة لانفجار مرفأ بيروت

كل الوطن – وكالة ناسا : نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” صورا خاصة تكشف حجم الضرر الناجم عن انفجار مرفأ بيروت. وكشفت صور نشرها فريق التصوير والتحليل المتقدم السريع (ARIA) التابع للوكالة، بالتعاون مع مرصد الأرض في ​سنغافورة، حجم الضرر الذي تسبب به انفجار مرفأ بيروت.

وعلى الخريطة المرفقة تمثل النقاط الحمراء الداكنة، مثل تلك الموجودة داخل وحول مرفأ بيروت، الضرر الأشد، بحسب ما نقل موقع “النشرة”.

وتضررت المناطق باللون البرتقالي بشكل متوضح، فيما من المرجح أن تكون المناطق ذات اللون الأصفر قد تعرضت لضرر أقل إلى حد ما، ويمثل كل بكسل ملون مساحة 30 مترا.

وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية، مساء اليوم، نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.