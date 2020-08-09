بيروت – د ب أ : أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الاحد أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية انفجار مرفأ بيروت الهدف منه تضييع الحقيقة.

وقال المكتب ، في بيان صحفي اليوم أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام “نشر موقع أساس الإلكتروني معلومات مغلوطة حول لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وتناقلت وسائل الإعلام هذه المعلومات حول موقف رئيس الجمهورية من تولي جهات عربية أو دولية التحقيق في الانفجار الكبير في مرفأ بيروت”.

وأكد المكتب أن”لا صحة مطلقا لرواية موقع أساس لأن موقف رئيس الجمهورية عبر عنه خلال الحوار مع الإعلاميين يوم الجمعة الماضي حيث اعتبر أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منه تضييع الحقيقة”.

وشدد على أنه “لا يعود للحكم أي معنى إذا طال صدوره ، والقضاء يجب أن يكون سريعا لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، بل يجب أن تكون فورية ومن دون تسرع ليتم التأكد من هو مجرم ومن هو بريء”.

وأضاف المكتب :”لا بد من التأكيد أنه لم يصدر عن الرئيس عون بخصوص موضوع التحقيق الدولي غير هذا الموقف، فاقتضى التصويب”.

وكان انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأسفر الانفجار عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح ،حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية .