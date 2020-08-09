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لبنان.. استقالة وزيرة الإعلام من الحكومة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-09T16:23:16+03:00
2020-08-09T16:23:59+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
لبنان.. استقالة وزيرة الإعلام من الحكومة

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، اليوم الأحد استقالتها من حكومة حسان دياب.

وقالت الوزيرة في بيان: “أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة”.

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وكان رئيس الحكومة قال أمس في كلمة متزامنة مع احتجاجات شعبية، إنه سيطرح الاثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشددا على أنه لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.

وقال: “أنا مستعد لتحمل المسؤولية لشهرين كي يتفقوا على حل الأزمة”.

وتأتي استقالة عبد الصمد من الحكومة، غداة استقالة 5 نواب من البرلمان اللبناني، هم نواب حزب “الكتائب” برئاسة سامي الجميل والنائبة بولا يعقوبيان، وعضو كتلة جنبلاط النيابية مروان حمادة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393426

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