أرامكو السعودية تحقق صافي دخل يبلغ 24.6 مليار ريال في الربع الثاني

كل الوطن – الرياض: أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو السعودية” أو “الشركة”) اليوم نتائجها للربع الثاني والنصف الأول من عام 2020، مؤكدة المرونة المالية والتشغيلية للشركة والتزامها تجاه المساهمين رغم تحديات السوق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبمناسبة الإعلان عن النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر:

“رغم تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، مضت أرامكو السعودية قُدُمًا في تحقيق مستويات قياسية في أنشطة أعمالها مثبتةً بذلك مرونتها وموثوقيتها، وفي نفس الوقت، الحرص على سلامة وصحة العاملين فيها”.

وأضاف الناصر: “أن الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا للربع الثاني. غير أننا، بحمدالله، حققنا أرباحًا قوية، ويُعزى ذلك إلى المتانة المالية والتشغيلية، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، ونطاق الأعمال الفريد، وكفاءة مواردنا البشرية، الأمر الذي ساعدنا، بفضل الله، على تنفيذ خطتنا بالمحافظة على تقديم توزيعات أرباح عن الربع الثاني قدرها 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أمريكي) تُدفع في الربع الثالث”.

وقال: “سنواصل إستراتيجيتنا للنمو والتنوّع طويلة المدى التي تتبنّاها الشركة بهدف تحقيق قيمة إضافية جديدة من كل جزيء من جزيئات المواد الهيدروكربونية التي ننتجها، بما يُسهم في تعزيز آفاق التجارة العالمية والنهوض بمستويات المعيشة. ولا شك أن إتمام صفقة الاستحواذ التاريخية على 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خير دليل على المضي قُدُمًا في مسيرتنا نحو المستقبل، وعلى مرونة مركزنا المالي”.

واستطرد قائلًا: “ونرى أن سوق الطاقة تشهد انتعاشًا جزئيًا بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم في اتخاذ خطوات لتخفيف القيود وإعادة إنعاش اقتصاداتها. وفي غضون ذلك، نستمر بوضع سلامة موظفينا وأفراد أسرهم ومقاولينا في مقدمة أولوياتنا، مما حدا بنا إلى التكيّف مع نمط حياة جديد، وتطبيق احتياطات واسعة النطاق للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع المواقع التي تزاول فيها الشركة أعمالها”.

واختتم رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين حديثه بالقول: “نحن عازمون على الخروج من هذه الجائحة أكثر قوة، وسنخطو خطوات واسعة في رحلتنا الإستراتيجية طويلة المدى من خلال الاستثمارات المستمرة في أعمالنا، حيث سجّل قطاع التنقيب والإنتاج أحد أقل معدلات كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم”.

أهم المعلومات المالية

على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة واستمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية، واصلت أرامكو السعودية الوفاء بالتزامها تجاه المساهمين من خلال الإعلان عن تقديم توزيعات أرباح بقيمة 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أمريكي) عن الربع الثاني، مقارنة بـ 50.2 مليار ريال سعودي (13.4 مليار دولار أمريكي) عن الربع الثاني من عام 2019.

تخطت أرامكو السعودية التحديات التي فرضتها الظروف الصعبة للسوق وسجلت صافي دخل قدره 24.6 مليار ريال سعودي (6.6 مليار دولار أمريكي) للربع الثاني و87.1 مليار ريال سعودي (23.2 مليار دولار أمريكي) للنصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ92.6 مليار ريال سعودي (24.7 مليار دولار أمريكي) و175.9 مليار ريال سعودي (46.9 مليار دولار أمريكي) للفترات ذاتها من عام 2019. وهذا يؤكّد قوة الشركة ومرونتها عبر تقلبات الأسواق.

بلغ التدفق النقدي الحر * 22.9 مليار ريال سعودي (6.1 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني و79.2 مليار ريال سعودي (21.1 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ77.3 مليار ريال سعودي (20.6 مليار دولار أمريكي) و142.4 مليار ريال سعودي (38.0 مليار دولار أمريكي) للفترات ذاتها من عام 2019.

بلغت نسبة المديونية * 20.1% كما في 30 يونيو 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى السداد الآجل لسعر صفقة الاستحواذ على شركة سابك وتوحيد صافي مديونيتها في قائمة المركز المالي لأرامكو السعودية.

وبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي 23.4 مليار ريال سعودي (6.2 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني و51.2 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2020. وتواصل أرامكو السعودية تنفيذ برنامجها لتحسين الكفاءة والإنفاق الرأسمالي، حيث من المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية للعام المالي 2020 ضمن الحد الأدنى من نطاق 93.75 مليار ريال سعودي (25 مليار دولار أمريكي) إلى 112.50 مليار ريال سعودي (30 مليار دولار أمريكي).