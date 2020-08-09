لليوم الثاني.. السعودية تسجل 37 وفاة وأقل من 1.5 ألف إصابة جديدة بكورونا

كل الوطن – الرياض: شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية انخفاضا لليوم الثاني على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية أكثر من 1.4 ألف إصابة جديدة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1428) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (37) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1599) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (252,039) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/JnUNFWbd2j — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 9, 2020

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، عن تسجيل 1428 حالة جديدة للوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1469 حالة أمس السبت و1567 حالة الجمعة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 288690 بما في ذلك 33484 حالة نشطة منها 1816 مريضا في حالة حرجة.

ورصدت الوزارة لليوم الثاني على التوالي 37 وفاة جديدة ناجمة عن “كوفيد-19” خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 3167 حالة وفاة.

وتماثل 1599 مريضا للشفاء من العدوى منذ أمس في المملكة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 252039 شخصا.